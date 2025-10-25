Acesse sua conta
Italiano transita entre o clássico e o contemporâneo sem tropeçar

Com cozinha comandada pelo chef Theo Tapioca o Casa Iryna foi aberto em abril deste ano

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 12:00

Suplí (bolinho de risoto)  Crédito: Fotos: Guiga Motta /Divulgação 

Fui conhecer a Casa Iryna, mais um italiano que se instalou no animado bairro da Pituba. Tinha fila na porta. ‘Estão sem reserva”, disse um maître. Ás quintas e sextas-feiras, no almoço e jantar, é preciso reservar. Achei civilizado! Serviço atento e um público jovem que dava um tom descolado ao ambiente. Tendo à frente a russa Iryna Podusovska e o marido Peu Magalhães (sócio da Red Burger e do Purgatório e Pirambeira), o Casa Iryna era um sonho da dona que deixou a Sibéria ainda menina para viver na Ucrânia e depois na Itália, onde vivem até hoje os pais e o irmão.

Carpaccio di Manzo 

A história de Iryna daria uma reportagem (fica a dica), mas aqui falamos de comida. E disso ela entende, embora não esteja à frente da cozinha, função do chef Theo Tapioca que tem passagens pelo DOC, El Cabalito e Al Mare. Mas foi ela, junto com o marido, que meteu a mão na massa - quero dizer, na carne - para produzir os primeiros hambúrgueres da Red que depois se transformou numa rede com cinco unidades. O menu criado por Theo, que passa pelo crivo de Iryna, reúne pratos da cozinha tradicional italiana com um toque contemporâneo. Sutil, diria. Sutileza essa presente na apresentação dos mesmos, que é simples e sem elaborações “plásticas”; e ausente nas porções que são mais generosas do que da maioria dos italianos tirados a moderninhos.

Crudo di manzo 

O Supplí (bolinho de risoto de tomate recheado com queijo e servido com pomodoro) que pedi de entrada, veio com quatro unidades, estava sequinho, saboroso e com parmesão. Gostei! Como sempre faço nos italianos, pedi um carpaccio bovino (di manzo, pra ser fiel ao idioma). Achei oquei. Faltou um “gingado”, mas longe de ser ruim. Já o Crudo di manzo, cortado na ponta da faca com molho cítrico, ovas de peixe voador, trufa e gema curada, é o maior acerto do chef nas entradas!

Filetto di Manzo Com Risoto Parmigiano e Porcini 

Ia seguir a tradição italiana de primo e secondo piatto, mas como Iryna e Peu se juntaram à mesa, pedimos quatro pratos para compartilhar. Teve Gnocchi Grana Padano, Gamberi, Saltati e Tartufo; Risotto All´aragosta Com Grana Padano e Tartufo; Frutti di Mari com Spaghetti ala Putanesca Banca e, por fim, o Filetto di Manzo Com Risoto Parmigiano e Porcini. Este último, uma invenção que deu muito certo, mas que ofende os italianos mais puristas. (Perdonami, signoris!) Todos são boas opções, mas destaco o Gnocchi que, não à toa, é o carro-chefe da casa.

Risotto All´aragosta Com Grana Padano e Tartufo 

De sobremesa, todas assinadas pela confeiteira Luiza Vilhena, Top 5 do MasterChef Confeitaria, fomos de Pavlova Al Pistacchio e Mascarporne e Cacau Não é Chocolate. Gostei das duas. Tudo acompanhado de um bonísismo Pinot Grigio italiano, embora pudéssemos ter optado por beber na fonte de Aperol Spritz, a primeira do mundo assinada pela Campari, que fica lá para quem quiser tirar foto (e haja fotos!) ou se servir à vontade pagando um valor fixo. Mas também pode pedir ao garçom e pagar pela quantidade que consumir. Mas isso ficou para uma próxima vez. Sem fotos, claro!

Gnocchi Grana Padano, Gamberi, Saltati e Tartufo
Cacau não é chocolate 

Serviço:

@casa.iryna

Rua Alexandre Herculano, nº 57, Pituba

Funcionamento: quarta a sábado para almoço e jantar e domingo apenas jantar.

