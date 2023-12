Ivete, Carla e Xanddy, Lore e Leo: veja como foi o Natal dos famosos

Na noite do último domingo (24), véspera de Natal, alguns famosos aproveitaram para compartilhar os momentos da ceia em família.



Carla Perez e Xanddy registraram fotos com os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre, e com as namoradas dos dois.



“Uma palavra que para mim define o Natal é amor, o sentimento mais puro e sublime que existe. Por amor, Cristo nasceu, por amor, Ele se sacrificou, e o amor dEle é incondicional por nós”, escreveu Carla, com um álbum de fotos.