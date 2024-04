PROVOCAÇÃO GARANTIDA

Ivete Sangalo comemora título do Vitória e Jão responde publicação

Internautas brincam que cantor provocou torcida do Bahia

Publicado em 8 de abril de 2024 às 09:49

Ivete Sangalo e Jão Crédito: Elias Dantas/AlôAlô Bahia - Montagem Twitter

O Esporte Clube Vitória ganhou o 30º título Baiano neste domingo (7). A rubro-negra Ivete Sangalo está nos Estados Unidos e comemorou a vitória do time nas redes sociais.

No entanto, na publicação feita no Instagram, o cantor Jão, que teve o show adiado para agosto após conflitos na agenda da Arena Fonte Nova, colocou um emoji de coração no vídeo.

Jão comenta publicação de Ivete Sangalo Crédito: Redes sociais

Um dos motivos do cancelamento do evento em Salvador foi sobre a grande estrutura que seria montada na Arena Fonte Nova. O medo dos torcedores do Bahia é que, após a desmontagem do palco, o gramado ficasse em condições inadequadas para a realização da partida.

Com isso, a provocação foi garantida, seja da parte de Ivete Sangalo, quanto dos torcedores do Vitória, que aproveitaram para brincar ainda mais com as montagens do cantor Jão usando a camisa do rubro-negro.

tô morrendo com os fãs do Jão comemorando que o Bahia cancelou o show do cantor na Fonte Nova e foram VICE kkkkkkkkkkkkkkkkk bora vitória

pic.twitter.com/tTqmkxTTGA — davizinho (@eiDavizinho) April 7, 2024

O JAO CURTINDO O VIDEO DO VITORIA NAO GENTE PERAI pic.twitter.com/wkd7rxARie — duda🎸 (@tsprke) April 8, 2024

XINGARAM TANTO O JÃO PRA PERDER NO FINAL??????

QUE MICO pic.twitter.com/KvzWRinMM3 — manu🐺 (@manulobinha_) April 7, 2024