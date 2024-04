QUEM GANHOU PROVOCA

"Pescaria", "Fonte Nossa" e "Jão rubro negro": A resenha rubro-negra após o título do Vitória

Leão empatou em 1x1 no segundo jogo das finais do Campeonato Baiano e se sagrou campeão estadual pela 30° vez

Publicado em 7 de abril de 2024 às 20:16

Jogadores do Leão levaram uma rede para provocar o rival depois do título Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Com o fim do Campeonato Baiano, a torcida do Vitória pode enfim comemorar mais um título conquistado e, é claro, não poderia faltar a resenha rubro negra. A taça do Baianão 2024 foi entregue neste domingo (7) após a partida terminar em 1x1. Como ganhou o jogo de ida por 3x2, o trófeu foi para as mãos rubro negras e a gozação também. As provocações ao rival inundaram as redes sociais com piadas sobre pescaria, "Fonte Nossa" e até o cantor Jão foi envolvido na festa.

Quem resolveu provocar diretamente o rival após a partida foi o volante Rodrigo Andrade, que colocou uma rede de pesca por cima da camisa. Ao ser perguntado sobre o motivo da rede, o jogador disse em tom irônico que era em razão do local de origem. “Como eu sou paraense, lá tem muito rio. Geralmente a gente pesca muito, mas se isso é ofender, a culpa já não é minha”, disse.

Os jogadores do Vitória aproveitaram a rede para simular a pesca de uma "sardinha", apelido que os torcedores do leão utilizam para se referir ao rival. A origem do apelido vem de uma entrevista do ex-treinador Joel Santana em 2011, que ao ser perguntado sobre uma sondagem para assumir o Bahia na época, respondeu: "Estou esperando peixe grande, sardinha não".

Provocação dos torcedores do Vitória nas redes sociais teve a Fonte Nova como alvo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O confronto marcou a Arena Fonte Nova como palco do clássico como jogo derradeiro do estadual pela 13ª vez. Em seis oportunidades, o Vitória se sagrou campeão no estádio: 1955, 1957, 1964, 1972, 2016 e em 2024. É claro que, com a conquista, o fato do mando de campo do Bahia não ter feito diferença no resultado final foi mais um motivo de piada. "Fonte Nossa" e "casa de praia" foram algumas das legendas de memes da galera do Leão.

VAI TOMAR NO CU CASAS BACIA pic.twitter.com/mRgr6aMfpK — debate y debate (@debateydebate) April 7, 2024

Éverton Ribeiro também não passou impune pelos rubro negros Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O gol do Leão saiu aos 14 minutos com o zagueiro Wagner Leonardo aproveitando o rebote de Marcos Felipe para abrir o placar. Não demorou muito para que Éverton Ribeiro recebesse de Biel em um contra-ataque, limpasse a marcação e empatasse a partida com um chutaço no ângulo. No entanto, mesmo com o gol, o camisa 10 tricolor não foi perdoado nas redes sociais. Nem mesmo a a popular rede de varejo, Casas Bahia, conseguiu sair impune da provocação rubro negra.

A diretora de comunicação da Fatal Model, site de acompanhantes que patrocina o Vitória, também participou da celebração rubro negra com um vídeo postado nas redes sociais. A publicação compara a quantidade de títulos da "Era City" com a "Era Fatal", onde o Leão possui duas conquistas a mais que o rival, que não ainda não conquistou nada no período.

jão vitória torcedor fiel pic.twitter.com/NdME3wZ59z — acervo lobos (@acervolobos) April 7, 2024

Montagens do cantor Jão com a camisa do Vitória Crédito: Reprodução/Redes Sociais