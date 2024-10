DIA DAS BRUXAS

Ivete Sangalo desembarca em Orlando para curtir Halloween

Ivete Sangalo chegou aos Estados Unidos, nesta quinta-feira (24), para aproveitar o Halloween em grande estilo. A cantora compartilhou em seus stories no Instagram a sua chegada a Orlando, onde foi recebida com um banquete temático da Disney, repleto de decorações do Dia das Bruxas. Ivete, acompanhada de sua família e amigos, também posou com o Mickey e a Minnie.