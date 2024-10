ANO NOVO

Ivete Sangalo vai se apresentar no primeiro dia do Virada Salvador

Cantora estará em Salvador no dia 27 de dezembro

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 17:35

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação

A cantora baiana Ivete Sangalo vai se apresentar no dia 27 de dezembro, no Festival Virada Salvador, na Orla da Boca do Rio. A artista é um dos nomes confirmados na grade de atrações do evento. No dia seguinte, 28 de dezembro, Ivete fará show em Porto Seguro.

Além disso, a artista fará a contagem regressiva durante apresentação especial no dia 31 de dezembro, no Réveillon do Rio de Janeiro. A festa, este ano, contará com 12 palcos espalhados pela cidade.

“Vai ser uma experiência sem igual. Além de Copacabana, o réveillon do Rio, a maior virada do mundo, ocorrerá em diversos outros bairros da cidade, de Paquetá a Inhoaíba. E se a virada do ano será assim, imagina o que vem para o setor turístico carioca em 2025”, celebrou o presidente da Riotur, Patrick Corrêa.

Léo Santana vai comandar virada do Réveillon de Salvador

No Réveillon deste ano, Copacabana receberá 20 torres de som e dois palcos: Rio (em frente ao hotel Copacabana Palace), para celebrar a diversidade da música brasileira, e o Pra Sambar. E o espetáculo de fogos, com duração de 12 minutos, contará com dez balsas em Copacabana e outras três no Flamengo.

Vale ressaltar que também estão previstas queimas de fogos na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, mas no alto dos hotéis, e não na praia.

Os demais locais onde estão previstos palcos para festejar a chegada de 2025 são: Praia do Flamengo, Praia de Ramos, Parque Madureira, Penha, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Bangu, Inhoaíba, Praia de Sepetiba e Barra de Guaratiba.