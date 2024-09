ANO NOVO

Pacotes de Réveillon já estão a venda e custam até R$ 20 mil na Bahia

Opções de luxo incluem hospedagens, passagens e festas open bar

Maysa Polcri

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 05:00

Blue Praia organiza quarta edição do Réveillon Pé na Areia Crédito: Raoni Liborio/Divulgação

A primeira edição do Réveillon Destino, há dois anos, atraiu pouco mais de 600 pessoas por dia para a paradisíaca praia de Itacimirim, localizada a 75 quilômetros de Salvador. O sucesso foi grande e, neste ano, são esperadas 2 mil pessoas em cada um dos quatro dias de festa. O evento faz parte da tendência que ganha força na Bahia: celebrações de luxo que se estendem por dias, incluem open bar e hospedagem. Em alguns casos, os pacotes ultrapassam os R$ 20 mil.

O produtor de eventos Eduardo Punzi está por trás do Réveillon Destino. Ele conta que a preparação para a festa começa assim que uma edição acaba. A antecedência é o que garante a reserva dos artistas que vão se apresentar na edição seguinte. “Como é uma época de alta demanda para os artistas, hotéis e fornecedores, precisamos realizar esse bloqueio para garantir a execução com excelência”, diz o empresário. Os ingressos começaram a ser vendidos logo após o Carnaval.

A programação deste ano inclui oito festas, sendo quatro delas open bar, com shows de artistas nacionais como Matheus e Kauan, Dennis DJ, Henry Freitas e Xanddy Harmonia. O evento tem parceria com uma agência de viagens, que oferece hospedagem em 10 pousadas da região. Em uma delas, o pacote de seis a sete dias com acomodação, festas e passagens aéreas custa R$10.875.

“O que mudou foi o tamanho do evento, além da line up, que cresceu bastante. Criamos um beach club frente ao mar com shows e práticas de esportes. Um ponto importante foi a presença do público de fora da Bahia”, diz Eduardo Punzi. Em 80% dos casos, quem compra os pacotes das festas são turistas do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

O distrito de Trancoso, em Porto Seguro, também atrai viajantes para um dos destinos de praia mais procurados da Bahia. No ano passado, famosos como Lewis Hamilton, Preta Gil, Isis Valverde e Sabrina Sato marcaram presença nas festas. A Taipe, que acontece na praia, é open bar e tem ingressos custando R$ 2.900.

Em Costa do Sauípe, o Réveillon dos Encantos oferece opções all inclusive e hospedagem de sete dias em um resort à beira mar. Uma acomodação para quatro pessoas, com direito a cinco refeições e apresentações musicais, custa R$ 20.085. Durval Lelys, Timbalada e Carla Cristina são algumas das atrações confirmadas.

"Fomos aumentando a festa, trazendo mais dias de shows na Arena Sauípe, além da noite da virada do ano. Também aprimoramos nossos cardápios e cartela premium de bebidas. Passamos a atender o público externo com a venda de ingressos para os shows, assim qualquer pessoa que não seja hóspede dos hotéis também poderá aproveitar as festas, que contarão com espaço separado para os visitantes", diz Paulo Schneider, diretor de operações da Aviva, que administra Costa Sauípe.

Também há opções de experiências com hospedagens para passar a virada de ano na capital baiana. No Hotel Deville, em Itapuã, os pacotes são de, no mínimo, três noites, e custam a partir de R$ 7.839. O pacote inclui acomodação, café da manhã, jantar, ceia e festa de Réveillon. A festa do dia 31 de dezembro terá queima de fogos e shows da cantora Vanessa Borges, Banda Didá e apresentação de DJ. Os ingressos avulsos, para pessoas que não estarão hospedadas no hotel, custam R$ 890.

No Gran Hotel Stella Maris, o pacote de três noites para um casal e duas crianças de até 10 anos não sai por menos de R$ 6.600. A experiência inclui café da manhã, ceia e festa de Réveillon.

Festas

Seja por razões financeiras ou de tempo, não faltam opções para quem vai curtir apenas o dia da virada. Por isso, o CORREIO preparou um guia de festas que vão acontecer em Salvador e têm ingressos a partir de R$ 80. Uma delas é o Réveillon Pé na Areia 2025, que acontece no Blue Praia, no Rio Vermelho. A quarta edição do evento será all inclusive e contará com três ambientes (open air, espaço coberto e acesso à praia).

Sérgio Moraes Filho, um dos sócios do espaço, conta que o evento foi criado para atender a demanda de quem fica em Salvador e busca festas privadas para curtir a virada de ano. “Somos uma opção para quem não quer entrar no fluxo óbvio de viagens, onde todas as praias ficam lotadas. Nós trazemos a opção para quem ficou na cidade, mas com a sensação de que está viajando”, diz.

Para a prefeitura de Salvador, as expectativas para o final de ano incluem ocupação máxima da rede hoteleira com a vinda de turistas, como adianta Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur). As atrações do Festival Virada Salvador devem ser anunciadas em outubro, segundo ele. No ano passado, os cinco dias de festa movimentaram R$ 500 milhões.