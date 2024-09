RÉVEILLON 2025

De R$ 80 até R$ 16 mil: veja festas opções de festas de Ano Novo em Salvador e região

Guia preparado pelo CORREIO inclui opções de eventos diversos

Maysa Polcri

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 05:30

Réveillon Destino acontece em Itacimirim Crédito: Divulgação

Há pouco mais de 100 dias da virada do ano, eventos de Réveillon que movimentam Salvador e cidades próximas já estão sendo vendidos. As opções incluem shows mais em conta até festas que esbanjam luxo, conforto e até hospedagem. Se você está em dúvida de como vai comemorar a chegada de 2025, confira abaixo o guia com as principais opções de eventos que vão rolar em dezembro.

Sol Victória Marina

Em um dos locais com vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos, o Corredor da Vitória, acontecerá mais uma edição do Réveillon do Sol Victoria Marina. A festa acontece das 21h do dia 31 de dezembro às 3h de 1º de janeiro, com apresentação de DJ e serviço à la carte. Os ingressos individuais são vendidos por R$ 80 e os infantis custam R$ 40. Para mais informações, confira os perfis @mahimahisalvador e @solvictoriamarina no Instagram

Villa Bahiana

Quem quer curtir uma virada de ano animada, com direito a bebidas e comidas, tem como opção a festa que acontecerá na Villa Bahiana, em Itapuã. Serão quatro bandas, divididas em dois palcos, além de uma boate com DJ. Os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 450, sendo a opção mais cara all inclusive. Para mais informações, acesse o site.

Sete Mares

O Réveillon Sete Mares, que acontece no Jardim Villa dos Namorados, terá shows de Escandurras, Isqueminha e DJ Deivid Oliveira. Será a quinta edição do evento, que é open bar, para maiores de 18 anos, e oferece opção de espaço para adolescentes de 12 a 17 anos. Os ingressos variam entre R$ 175 a R$ 390. Veja mais informações aqui.

Baía de Todos-os-Santos

O Solar do Unhão, na Avenida Contorno, vai receber shows de Bailinho de Quinta e Filhos de Jorge, no dia 31 de dezembro, a partir das 22 horas. O evento open bar terá cerveja, água, refrigerante, vodka importada, whisky 12 anos, gin, tônica e água. Os ingressos custam R$ 280. Confira os detalhes aqui.

Réveillon Guarajuba

A virada do ano no Réveillon Guarajuba, que acontece no Litoral Norte, terá shows de Timbalada, Jau e Saulo Fernandes. O evento é pé na areia e tem três opções de espaços, sendo todos open bar. Os valores custam de R$ 390 a R$ 800. No dia 28 de dezembro, a atração principal será Bell Marques. Confira todos os detalhes aqui.

Réveillon Além do Carmo

A festa acontece em um dos bairros mais tradicionais e queridos de Salvador. A Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, terá shows de Xanddy Harmonia, Luiz Caldas, Jau e Saulo Fernandes. O evento é open bar e inclui gin, whisky, vodka e espumante. A entrada é vendida por R$ 540. Veja aqui os detalhes.

Pé na Areia

Em uma das praias mais queridas de Salvador, o Buracão, no Rio Vermelho, o Réveillon Pé na Areia vai acontecer no Blue Praia, a partir das 21h do dia 31 de dezembro. Serão três ambientes, all inclusive e três atrações que ainda serão confirmadas. A entrada custa R$ 550, e crianças de até 12 anos não pagam. Veja mais informações no site.

Deville Celebrate

A celebração no hotel Deville, em Itapuã, acontece a partir das 20h30 do dia 31 de dezembro até às 2h30 do dia 1º de 2025. Terá queima de fogos à meia-noite e shows da cantora Vanessa Borges, Banda Didá e DJ. O chef Diogo Calegari é o responsável pela escolha do menu, que terá open bar com água, refrigerante, cerveja, vinho branco e tinto, espumante e whisky 12 anos. O evento também conta com programação infantil. Para hóspedes, os pacotes são de, no mínimo, três dias. Os ingressos avulsos custam R$ 890. Entre no site para mais informações.

Réveillon Destino

Consagrada como uma das festas mais badaladas do Litoral Norte, o Réveillon Destino, que acontece em Itacimirim, terá oito dias de shows. Os ingressos avulsos custam entre R$ 800 e R$ 1.500, sendo o último para a celebração da virada. O evento será open bar e contará com apresentações de Matheus e Kauan, Dennis Dj, Banda Eva, Henry Freitas, Xanddy Harmonia, Tarcísio do Acordeon, Teto, Wiu, Kvsh e DJS. Veja aqui mais informações e preços.

Praia do Forte

Com shows de Léo Santana e da dupla Jorge e Mateus, o Réveillon Praia do Forte acontecerá no Castelo Garcia D'Ávila. O evento é all inclusive e os ingressos custam R$ 1.650. Será permitido o acesso de menores de idade entre 5 e 17 anos que estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis legais, apresentando identidade de ambos e mediante apresentação do respectivo ingresso. Mais informações aqui.

Vila Galé Marés