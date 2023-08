Ivete Sangalo elogia o próprio corpo: 'Precisa ver nua'

Que Ivete Sangalo é brincalhona, todo mundo já sabe. E durante o Criança Esperança, exibido na segunda-feira (7), na Globo, o público que estava no evento pode ver de perto a autoestima da baiana de 51 anos.



Famosa por sempre elevar sua beleza, a artista aproveitou que estava no intervalo do programa da emissora da família Marinho para brincar com os fãs que estavam na plateia.



No vídeo, compartilhado pelo diretor criativo da cantora, Alexandre Miguel, a juazeirense começa a se elogiar, exaltar o vestido luxuoso que estava vestido durante o evento, e comenta sobre seu corpo sem roupa.