Marcelo Sangalo visita veleiro com o pai e Ivete elogia: 'Avisa antes para eu não infartar'

O filho de Ivete, Marcelo Sangalo Cady, visitou o navio-veleiro em Salvador no sábado (5), a convite da Marinha do Brasil.



O adolescente fez o passeio junto ao pai, Daniel Cady, e ambos arrancaram elogios de Ivete, ao postarem a foto nas redes sociais.



"Avisa antes para eu não enfartar de tanto amor. Que gatinhos, meu Deus", brincou Ivete.



O navio-veleiro Cisne Branco é um dos mais tradicionais da Marinha e está aberto para visitação neste domingo (6), no Porto de Salvador, entre 9h e 16h, com entrada gratuita.