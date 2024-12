NA BARRA

Ivete Sangalo encerra gravação de novo EP com agradecimento aos fãs: 'É sempre especial'

Durante o evento, que aconteceu no Farol da Barra, em Salvador, a cantora agradeceu o apoio incondicional que recebe de seus fãs

Ivete Sangalo encerrou a gravação de seu novo projeto, “O Verão Bateu em Minha Porta”, nesta segunda-feira (30), no meio do público. Durante o evento, que aconteceu no Farol da Barra, em Salvador, a cantora agradeceu o apoio incondicional que recebe de seus fãs.

“Eu queria agradecer muito a vocês. Todas as vezes é muito bom. Vocês já repararam isso? Não importa se é um milhão de pessoas, se é a gente lá no Maracanã, se é no Carnaval, se é aqui, se é na intimidade onde a gente se encontra, se é no dia que dá tempo e no dia que não dá tempo. É sempre muito especial”, declarou Ivete.