Ivete Sangalo relembra passagem pelo EVA: 'Fã é um negócio louco'

No bate-papo, ela recordou que só entendeu o que era ser admirada quando descobriu que tinha fãs ainda no primeiro grupo em que começou a carreira.

"Mas na banda Eva eu senti um gosto de uma coisa que não vem de encanto nenhum, gente... que é de ter um fã. Putz, isso é foda, véi. Eu me emociono porque o fã é um negócio louco, assim, porque é a conexão mais honesta que se tem do seu mais íntimo", disse.

Ainda na 10ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT, a baiana de Juazeiro disse que tem uma conexão forte com os fãs, já que eles acabam se conectando com ela através das músicas.