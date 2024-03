SUFOCOS PASSADOS

Marido de Ivete Sangalo relembra abortos espontâneos sofridos pela cantora: 'A gente queria casa cheia'

Até ter os três filhos, a cantora e apresentadora baiana Ivete Sangalo sofreu com abortos espontâneos desde o início do relacionamento com o nutricionista Daniel Cady. O profissional de saúde falou sobre os tratamentos de fertilização que a artista precisou passar para que construíssem juntos a família que sempre sonharam.