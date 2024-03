ATRAÇÃO CONFIRMADA

Ivete Sangalo fará show no Big Brother Brasil 24 nesta sexta-feira

Será o segundo ano seguido da artista se apresentando na casa mais vigiada do Brasil

A cantora Ivete Sangalo é a atração confirmada para a festa que acontece nesta sexta-feira (22), no Big Brother Brasil 24. Será o segundo ano seguido da artista se apresentando na casa mais vigiada do Brasil.

A informação foi confirmada pela assessoria do reality show ao Alô Alô Bahia. No ano passado, Ivete quebrou o protocolo de interação com os participantes e chegou até a entrar na casa.