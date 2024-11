FAMOSOS

Ivete Sangalo será homenageada no Altas Horas deste sábado (9); saiba detalhes

Ivete também estará em breve na nova temporada do Lady Night, de Tata Werneck, no Multishow.

A cantora Ivete Sangalo receberá uma homenagem neste sábado (9), no programa Altas Horas, da TV Globo, em comemoração aos seus 30 anos de carreira. A atração vai ao ar às 22h30, com apresentação de Serginho Groisman. Além de Ivete, o programa contará com a participação de Lucy Alves, Priscilla Alcantara, Emanuelle Araújo, Tatau, entre outros convidados.