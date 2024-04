GRÁVIDA NOS PALCOS

IZA afirma que manterá agenda de shows durante gravidez

Em entrevista ao "Fantástico", a cantora conta que sonhava em subir aos palco grávida e que vai seguir com a agenda de shows, mas em ritmo mais lento

Publicado em 15 de abril de 2024 às 16:47

Iza faz show em live para celebrar gravidez: 'O mundo já mudou de cor'

A cantora IZA afirmou, neste domingo, 14, em entrevista ao “Fantástico” que seguirá com a agenda de shows. A artista destacou a presença no Rock In Rio 2024, que acontece em setembro deste ano. Nesse período, a artista estará no oitavo mês de gravidez.

“Eu agora só diminuí o ritmo de shows, mas vou continuar trabalhando. No Rock In Rio, vou estar com um barrigão de oito meses”, afirmou IZA. “Imagina eu estar em cima de um palco grávida, isso é uma coisa que eu sonhei”. complementa a cantora.

A artista subirá ao palco do festival no dia 20 de setembro, e dividirá a data de apresentação com as cantoras Katy Perry, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, Gloria Gaynor e Angélique Kidjo.

Durante o Carnaval, em fevereiro de 2024, IZA viveu período de grande demanda de apresentações. Na entrevista, ela relembra quando esteve em um trio elétrico em São Paulo. Na época, a gestação da cantora já tinha mais de três semanas, mas ela ainda não sabia. “Foram cinco horas no sol. Eu me lembro de ficar muito cansada”, relata.

Durante o início da gravidez, a cantora comenta que levou um susto. Ela teve um leve sangramento e desmarcou sua agenda, incluindo um show em Aracaju, para poder descansar. No momento Iza conta estar recuperada e diz que não vai pausar a carreira durante a gestação.

Anúncio Gravidez de IZA

A artista repercutiu na internet, na última quarta-feira, 10, com o anúncio que está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. IZA também informou aos fãs que faria uma live em seu perfil nas redes sociais na sexta-feira, 12.

Antes de falar sobre a gravidez a cantora decidiu cantar. Na transmissão ao vivo, ela performou sucessos de seu mais recente álbum, o "AFRODHIT", e afirmou o entusiasmo com a novidade.