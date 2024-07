EVENTO EM SALVADOR

JAM no MAM realiza nova edição neste final de semana; confira a programação

Em uma verdadeira celebração ao jaz e às mulheres na música, o JAM no MAM volta a agitar a capital baiana com uma nova edição neste final de semana.

O evento acontece no sábado (27), a partir das 18h, na Praça Maestro Letieres, área externa do Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Unhão, com transmissão ao vivo pelo Youtube e através do site www.jamnomam.com.br.