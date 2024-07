'P*RRA, JAMAICO, LOGO VOCÊ'

'Jamaico' teve climão em casa após vídeo viral com Ivete: 'Foi tenso'

Jan Michael Prisco Alves teve que explicar para esposa qual 'grilo estava pegando' após brincadeira em show

Publicado em 10 de julho de 2024 às 12:15

O vídeo viralizou e tomou conta da internet. O que não falta são reproduções do momento de descontração da rainha baiana. Crédito: Reprodução/Redes sociais

Diferente do que Veveta acreditava: os grilos não estão pintando em alta no quintal do Jamaico, ou Jan Michael Prisco Alves, para os mais íntimos. Casadíssimo da Silva, o consultor de vendas conta que o sucesso do vídeo viral até foi bom, mas só depois do segundo dia.

"Deu até um mal estar lá na hora, porque Ivete falou que era para eu continuar pegando no grilo. Quando eu cheguei em casa, ela queria saber qual era o grilo que eu tava pegando", conta Jamaico, em entrevista ao CORREIO.

"Graças a Deus eu consegui mostrar direitinho como foi, mas foi foi tenso no primeiro dia, porque eu fui sozinho com meu amigo e aí rolou essa conversa do grilo, e no final Ivete ainda falou que era para eu continuar que ia pintar vários grilos para mim", relembra em meio às gargalhadas.

O trecho da apresentação da cantora baiana durante o São Pedro de Itabuna viralizou mais rápido que a velocidade do som, atingindo todas as camadas da internet. Ivete com seu jeitinho único de fazer graça, tornou a noite memorável para Jan Michael, que sonhava em conhecer a ídola desde outros carnavais. Seja em Salvador, Jequié, Ilhéus ou Itabuna, a distância é o menor dos problemas para quem é fã.

"Era um sonho meu tirar uma foto com ela, eu já fiquei perto várias vezes e nunca consegui tirar uma foto. Fiquei no trio dela lá em Jequié, quando tinha o [Forró da] Margarida e ela tocou. Fiquei em cima do trio, mas não tirei foto com ela", diz. Desta vez, Jan conseguiu não só uma foto, mas uma homenagem da diva, que puxou um trecho da canção 'Stir it up', do cantor jamaicano Bob Marley, no meio da festa.

Romário? Samário? João Mário? Sumário?

Chamado desde a infância de Jamaico, porque era mais simples de ser pronunciado na escola, o rapaz conta que a origem do nome, que nem mesmo Ivete conseguia decifrar, vem de fora do país. "Meu pai assistia muito filme. 'Michael' ele colocou em homenagem a Michael Douglas, e Jan ele tirou de um nome francês", aponta. "Ficou Jamaico desde pequeno, a cidade toda me conhece assim", completa.

Mesmo depois de quase 14 tentativas, Ivete só conseguiu acertar o nome do rapaz com a ajuda do público. "Ela ficou perguntando e não conseguia entender. De repente rolou um coro com o pessoal que tava ao redor na festa, [todo mundo] começou a gritar, foi quando ela descobriu meu nome e fez aquela homenagem, com aquele reggae massa".

Rodou o Brasil sem sair de Itabuna

O vídeo viralizou e tomou conta da internet. O que não falta são reproduções do momento de descontração da rainha baiana. No programa de youtube 'De frente com a Blogueirinha' desta segunda-feira (8), a comediante Dani Calabresa, ao imitar a diva do axé, não perdeu tempo, e fez referência ao vídeo icônico.

Influencer e humoristas caíram nas graças de Ivete e Jamaico e seguem fazendo a alegria dos internautas com as diferentes versões e imitações.

O famoso grilo

Além de Jamaico, outra figura ficou carimbada depois da passagem de Ivete pela capital do cacau. O coreógrafo Wendel Santos, de 30 anos, agora só é chamado pelo novo apelido. "Grilinho", como chamam as línguas amigas, também tem aproveitado a repercussão do vídeo. "Muita gente pede fotos, muitos comentários [nas redes sociais]. Muita gente depois disso só me chama de grilinho", comenta.