Anitta revela ter gastado R$ 40 milhões em jatinho: 'Só uso no Brasil'

Cantora afirmou que utiliza o transporte apenas quando está no Brasil

Em entrevista ao programa “The Juanpis Live Show”, que foi ao ar neste domingo (23), na Colômbia, a cantora Anitta revelou ter comprado um jatinho particular avaliado em cerca de R$ 40 milhões.

“Tenho um avião no Brasil, mas aqui não”, disse Anitta durante o talk show colombiano apresentado por Juanpis González Pombo. “É um avião de oito pessoas, então não dá para fazer vôos muito longos, precisa fazer escala e eu não gosto. Não tenho paciência para parar”, brincou ao explicar o motivo de não realizar viagens internacionais com o jatinho. “Não gosto de voar muito e usar o jatinho o tempo todo, por isso o uso quando estou no Brasil”, concluiu.