SOLTEIRO SIM

Jogador do Flamengo nega traição e lamenta vazamento de fotos íntimas: "Atingindo minha família"

Matheus Gonçalves disse que está focado em representar o "Mengão"

Da Redação

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 08:48

Jogador Matheus Gonçalves Crédito: Divulgação

Após ser acusado de infidelidade e ter fotos íntimas vazadas com a suposta amante, o jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves, publicou uma nota nas redes sociais, na quinta-feira (24), com sua versão da história. O atleta disse que está solteiro, portanto, não houve traição e reclamou da exposição das imagens.

"Sou solteiro e sempre estive nesta condição nos envolvimentos com as pessoas que se manifestaram de forma lamentável, me expondo e atingindo a minha família. Saliento que tomarei as medidas cabíveis e mais uma vez repudio uma exposição baixa e que não mede as consequências lamentáveis que isso causa”, disse.

O jogador acusou que algumas pessoas, sem citar nomes, estariam querendo fama em cima da polêmica, mas que ele só pensa nos próximos jogos e na final da Copa do Brasil. “Totalmente focado e trabalhando para ajudar o Mengão!", escreveu.

“Quando se está solteiro, você não pode se relacionar com ninguém? Teve que criar mentiras pra que vendesse a fofoca! Rid*culos”, acrescentou o atleta.

Suposta amante era fã do jogador

Segundo o colunista Léo Dias, uma mulher descobriu por acaso que era amante do jogador Matheus Gonçalves, do Flamengo, após desconfiar de comportamentos do atleta. De acordo com a publicação, o jogador tem namorada, mas a moça não sabia disso. Os dois se conheceram em junho, no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube, no Rio.

Ela era fã do atleta e, desde então, ficaram amigos e passaram a trocar mensagens. Pouco depois de manterem contato, o jogador chamou a mulher para alguns encontros e afirmou ser solteiro.

O atleta teria sido desmascarado pela própria amante, que após três encontros passou a suspeitar de alguns comportamentos de Matheus e decidiu investigar por conta própria a situação. Foi então que ela descobriu que ele namora com Maria Eduarda, que nas redes sociais se apresenta como Duda Britto.