'Jogos Vorazes': o que esperar do novo livro e filme anunciados por Suzanne Collins

Diferente dos livros anteriores, o anúncio do filme foi feito antes mesmo da obra chegar às livrarias

Cinco anos após o lançamento de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Suzanne Collins adicionará um quinto livro à famosa franquia Jogos Vorazes. Sunrise on the Reaping - Nascer do Sol na Colheita, em tradução livre - tem o lançamento marcado para 18 de março de 2025 nos Estados Unidos.