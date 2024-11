FAMOSOS

Jojo Todynho encerra contrato com outra marca famosa

Nos últimos meses, a cantora tem feito declarações polêmicas nas redes sociais

Anna Luiza Santos

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 21:16

Jojo Todynho Crédito: Reprodução

A influenciadora Jojo Todynho (27) teve mais um contrato de trabalho encerrado por conta dos seus posicionamentos nas redes sociais. Depois do contrato finalizado com a Avon, que decidiu que não vai seguir com Jojo como sua garota-propaganda, uma outra marca, agora de temperos e caldos, também resolveu colocar um ponto final no contrato.

A marca da vez foi a Knorr. A empresa informou que decidiu encerrar seu contrato com a ex-funkeira há dois meses. Jojo Todynho gravou muitos vídeos e fez diversas postagens nas redes sociais como garota-propaganda da marca. Ela chegou até a brincar com o nome artístico nessas publicações, sendo chamada de “Jojo Kaldinho”. No YouTube, o canal oficial da empresa tem vários vídeos estrelados pela famosa. O último foi postado há quatro meses e tem apenas 1,5 mil visualizações.