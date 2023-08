Jorge Aragão desabafa após descoberta do câncer: 'Renascimento'

O cantor Jorge Aragão, de 74 anos, mostrou para o público como está seu visual após descobrir o câncer há algumas semanas. O artista, conhecido no país inteiro por suas músicas, foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin.



Neste domingo (13), em conversa ao Fantástico, Jorge desabafou sobre a situação atual na saúde. "Sou outra pessoa. Vou mostrar aqui para vocês. Esse sou eu. É um renascimento", disse o sambista retirando o gorro e mostrando a cabeça completamente careca, contrário do que era antes, com cabelos compridos.