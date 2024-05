Josh O’Connor e Kristen Stewart estrelam filme de diretor brasileiro

Representante do Brasil no Festival de Cinema de Cannes 2024, o cearense Karim Aïnouz já tem planos confirmados para este ano. Concorrendo à Palma de Ouro com “Motel Destino”, longa que foi produzido no litoral do Ceará, o diretor irá iniciar as filmagens do seu próximo filme assim que encerrar sua passagem em Cannes.