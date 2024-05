TURNÊ

Jota Quest volta a Salvador para show na Concha

A banda Jota Quest traz mais uma vez para Salvador, no dia 17 de novembro, a turnê especial “JOTA25”, em suas últimas apresentações. Os ingressos para o show, que acontecerá na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (13).

Com mais de 150 apresentações desde sua estreia, esta é a maior turnê já realizada pelos mineiros, trazendo um espetáculo retro futurista concebido especialmente para celebrar suas bodas de prata na música juntamente com os fãs.

A produção de alta qualidade e efeitos visuais de última geração do show prometem levar novamente o público soteropolitano a uma jornada através de seus clássicos atemporais e das novidades do álbum recentemente lançado0, “De Volta Ao Novo”.

Os ingressos, com valores de R$ 160,00 (inteira) a R$ 80,00 (meia-entrada) estão disponíveis na Bilheteria Digital ou no Balcão Ingressos Bahia do Shopping Barra, sem cobrança de taxa de serviço.