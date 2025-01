ENCONTRO EMOCIONANTE

Judas confronta Jesus em nova temporada da série 'The Chosen'

Cena foi divulgada pelo diretor da produção; quinta temporada ainda não tem data de estreia definida

Dirigida por Dallas Jenkins, a produção retrata os anos de ministério da vida de Jesus Cristo sob a perspectiva daqueles que conviveram com ele. Na quinta temporada, que ainda não tem data de estreia definida, mas deve ir ao ar perto da Páscoa, Jesus vai ficar cara a cara com Judas.

É o que mostra uma cena que já foi revelada pelo diretor no perfil oficial da série no YouTube. No vídeo, Judas tenta convencer Jesus a fechar um trato. E ainda questiona para que serve o seu reino do Nazareno.