'Jesus baiano': peça leva Natal irreverente a instituições e hospitais em Salvador

Plantão da felicidade é uma ação voluntária de um grupo de amigos na capital

Wendel de Novais

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 15:06

Espetáculo Natal da Rua em apresentação neste domingo (22) Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Não é só na Rua Chile ou no Pelourinho que o clima natalino se estabeleceu em Salvador. Em instituições de acolhimento, uma peça de Natal, tipicamente baiana, levou alegria para crianças e idosos neste domingo (22). No espetáculo intitulado ‘Natal da Rua’, Jesus está para nascer, mas não é no Oriente. Maria o carrega na barriga em Nazaré das Farinhas, quando é expulsa de casa ao engravidar virgem e tem que ir para a capital.

Em Salvador, ela é acolhida por uma comunidade de pessoas em situação de rua e, antes do nazareno baiano vir ao mundo, passa por apuros que provocaram o riso e a reflexão de Ruan Lira, 16 anos, um dos adolescentes da Unidade de Acolhimento do bairro do Jardim Baiano, onde o espetáculo foi apresentado. Para ele, que já viu a história do nascimento de Jesus diversas vezes, a experiência de ver uma leitura diferente valeu a pena.

“Primeira vez que eu vejo uma peça do nascimento de Jesus assim. Achei maravilhoso, porque contaram a história dele de uma forma diferente e mais próxima da gente. Dei muita risada, principalmente, na parte do anjo Gabriel e achei outros momentos muito bonitos”, comentou Ruan, dizendo que assistiu, sem piscar, a cada ato do espetáculo.

Maria e José durante a peça Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Natal da Rua é um espetáculo do Plantão da Felicidade, um grupo que, há 17 anos, realiza apresentações artísticas em Salvador. Ao todo, considerando elenco e produção, o espetáculo mobiliza 75 pessoas e vai visitar, até a terça-feira (24), 16 instituições diferentes. George Vladimir, coordenador do projeto, conta que a peça é feita de um jeito baiano, justamente para aproximar a história de quem a assiste, lembrando o nascimento de Jesus e o trazendo para os dias atuais.

“Como o nascimento de Jesus se dá a cada dia em nossas vidas, nós trouxemos a história para os dias de hoje, para as ruas de Salvador. Essa história poderia acontecer em qualquer lugar, em qualquer tempo. A gente fez essa escolha justamente para ter uma comunicação mais direta com o povo”, ressalta ele.

Para os profissionais da unidade de acolhimento, a peça foi uma grande oportunidade para os adolescentes, como opina Ailton Silva, que trabalha como educador no local. “É um sonho, porque tenho certeza de que muitos aqui nunca viram uma peça e ter esse acesso ao vivo e presencial é importante. Cultura e arte são coisas que precisam fazer parte da formação deles. E eu aproveito para curtir também, porque é muito legal”, brinca.