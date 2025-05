SAÚDE

Celulite 'teen': especialistas explicam por que os 'furinhos' surgem na adolescência e o que fazer

Veja dicas para evitar ter o problema

O incômodo tende a ser intensificado pelas redes sociais e por padrões estéticos pouco realistas. Celebridades têm usado a visibilidade para normalizar o tema. Larissa Manoela contou que se emocionou ao ver as próprias celulites em fotos de biquíni e decidiu não apagar. Mel Maia relatou que aprendeu a conviver com os sinais após mudanças no corpo. Já Luísa Sonza revelou que convive com celulite desde a adolescência e que não tem mais a intenção de esconder.>