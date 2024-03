FAMOSOS

Juliana Paes desabafa pela primeira vez após cancelamento: ‘Danos mentais foram sérios’

Atriz foi cobrada por posicionamento político em 2021

Publicado em 10 de março de 2024 às 12:43

Juliana Paes como Jacutinga em 'Renascer' Crédito: Reprodução/Instagram

O cancelamento da atriz Juliana Paes foi um dos assuntos mais comentados em 2021. A polêmica começou no mês de junho, quando a artista foi cancelada por isenção política. Em entrevista ao O Globo, Paes comentou pela primeira vez sobre a situação: “Os danos mentais foram sérios”, afirma.

Nesse período em que era cobrada pelo público, Juliana ainda teve problemas com a colega de profissão Samantha Schmütz, que exigiu da atriz um posicionamento, via Whatsapp, sugerindo que Paes deveria sair de cima do muro.

Em seguida, Juliana gravou e publicou um vídeo nas redes sociais, direcionado para uma'cara colega’. Nessa gravação, a atriz afirmou que não defendia a polarização e tinha o direito de “não se sentir representada".

Cerca de três anos depois, Juliana Paes revela que teve fortes crises de ansiedade e um quadro de depressão após a situação. Para cuidar da saúde, a artista recorreu a ajuda psiquiátrica e chegou a tomar antidepressivos.

“Nunca fiz nenhum tipo de aceno partidário para ninguém. Durante a minha vida pública, não levantei bandeiras nem para cá nem para lá. Não votei no Bolsonaro. Não me sinto capaz de compreender a complexidade desses ambientes políticos partidários e tenho pouca fé. Política, para mim, é realizada na prática, na vida real", diz.

Segundo Juliana, as crises de ansiedade começaram antes da pandemia, quando foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático depois de perder pessoas da família, a cachorra e interpretar a personagem Maria da Paz, em a ‘A Dona do Pedaço’, novela que teria exigido um atenção integral da atriz.

"Fiquei sem tempo para me cuidar. Na sequência, veio a Covid-19 e, com ela, a pressão para que me posicionasse politicamente. Mas, estava lutando contra fantasmas internos e fui incapaz de elaborar sentimentos e pensamentos”, diz.

"Especialmente naquela semana em que recebi a mensagem de Samantha, por meio do WhatsApp, estava tomada pelo medo. Respondi a ela, que ficou em silêncio. Depois, gravei o vídeo e publiquei no Instagram”, complementa.

De acordo com Juliana, ela não conseguiu se expressar da forma que gostaria e que a postura foi um reflexo do "calor da emoção”.

"Minha intenção era estimular uma cultura de paz. Não estava aguentando ver as pessoas se digladiando, amigo brigando com amigo. Sou, por natureza, uma pessoa diplomática. Meu erro foi tentar falar sobre debate e união naquele momento.”

Após a repercussão, a atriz relara que teve medo de abrir o próprio celular e acabou terceirizando os perfis nas redes sociais para evitar o contato com os comentários do público.