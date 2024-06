STREAMING

Julianne Moore será protagonista de série sobre o 'Salvator Mundi' de Da Vinci

A atriz Julianne Moore será protagonista de série que conta a história da restauração da obra Salvator Mundi, atribuída a Leonardo Da Vinci. A produção é baseada no documentário The Lost Leonardo, lançado em 2021, que narra a jornada da pintura desde sua redescoberta, em 2005, até a investigação se a obra seria do pintor italiano.