REALITY SHOW

Justiça penhora cachê e prêmios de Zé Love em "A Fazenda 16" para quitar dívidas

A Justiça determinou a penhora dos cachês e eventuais prêmios que Zé Love receber por sua participação em "A Fazenda 16", reality show da Record TV. A decisão foi proferida no início deste mês pelo juiz Alexandre Félix da Silva, responsável por avaliar um processo no qual o ex-jogador do Santos foi condenado a pagar uma dívida de R$ 243 mil.