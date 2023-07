Kadu Moliterno diz temer violência contra filho homossexual

O ator Kadu Moliterno disse que se preocupa com a integridade física do filho Kenui, que é gay. Nas redes sociais, o jovem de 25 anos se envolve na luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. "Com o tempo, ele começou a levantar a bandeira da comunidade. Aí comecei a ficar com medo. O mundo é homofóbico. Na Califórnia também tem violência, mas quando ele vem para o Brasil fico mais preocupado. Aqui ele já tomou soco no Carnaval".



O ator lembrou do dia em que soube a orientação sexual de Kenui: "Recebi um telefone do meu filho falando que tinha visto que eu estava namorando na época a Cristianne e ele me disse que também estava feliz em um relacionamento. Perguntei o nome e ele me respondeu o nome de um moço. Dei aquela pausa e começou a cair a ficha. Nunca percebi. Respondi: 'É mesmo? Está contente?'", disse o ator à revista Quem.