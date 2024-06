PARTICIPOU DE EVENTO REAL

Kate Middleton aparec em público pela primeira vez após diagnóstico de câncer

Princesa de Gales chegou no Palácio de Buckingham de carro com seus filhos e o príncipe William

A princesa Kate Middleton fez a sua primeira aparição pública neste sábado (15) após anunciar que está tratando um câncer. Ela participa, ao lado da família, do desfile militar Trooping the Colour em celebração ao aniversário oficial do Soberano, o rei Charles III.

Kate também apareceu ao lado dos filhos varanda do palácio. Uma publicação do perfil oficial do casal também mostra as celebrações deste sábado.