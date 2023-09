Kayky Brito apresenta 'boa evolução clínica'; veja boletim médico

Ainda sob cuidados médicos intensivos, o ator Kayky Brito apresenta expressiva evolução em seu quadro clínico e segue respirando sozinho, sem a ajuda de ventilação mecânica. De acordo com informações divulgadas pelo Hospital Copa D'or nesta segunda-feira (18), o artista já consegue colaborar com os procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia. "Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito apresenta boa evolução clínica, colaborando com os procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia", afirma o boletim assinado pelos médicos assistentes Edno Wallace e Ney Pecegueiro, além do diretor médico Marcelo London.

No dia 02 de setembro, Kayky Brito foi atropelado na altura do número 4.700 da Avenida Lucio Costa, zona oeste do Rio. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, ele teve politrauma corporal e traumatismo craniano. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 1h da manhã. As informações são do Alô Alô Bahia.