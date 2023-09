Kayky Brito respira sem ajuda de ventilação mecânica e está sem sedação

Kayky Brito segue internado em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas já respira sem ajuda de ventilação mecânica e está sem sedação, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (13) pelo Hospital Copa D'Or. "O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito já respira sem a ajuda de ventilação mecânica e está sem sedação. Apresenta melhora clínica e ainda continuará sob cuidados intensivos", diz o documento.

Na terça-feira (12), o quadro do ator de 34 anos já apresentava uma melhora. O artista está no hospital desde o dia 2 de setembro, quando foi atropelado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Ele atravessou a Avenida Lúcio Costa fora da faixa de pedestres.

No último sábado (9), o ator completou uma semana internado. Logo após o acidente, no dia 2, o ator recebeu os primeiros cuidados médicos no Hospital Miguel Couto mas, no mesmo dia, foi transferido para o hospital particular.