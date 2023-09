'Um guerreiro': Sthefany Brito atualiza estado de saúde de Kayky

A atriz Sthefany Brito utilizou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do irmão, Kayky Brito, atropelado no último final de semana no Rio de Janeiro. O artista está internado na UTI do hospital Copa D'Or, em Copacabana. Em sequência de stories no Instagram divulgada nessa segunda-feira (4), Sthefany falou sobre o carinho dos fãs e da recuperação de Kayky.



"Estou ensaiando vir aqui muitas vezes. Tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Não posso deixar de agradecer por todas as orações, apoio e energia positiva em prol do meu irmão. A gente agradece a Deus por ele estar vivo. Ele está aqui, poderia ter sido muito pior. Ele é um guerreiro, está lutando muito. No tempo de Deus e no tempo dele, teremos ele de volta", falou a artista.