‘Fiquei em choque’, diz mãe de Kayky Brito após saber do acidente

A mãe do ator Kayky Brito, atropelado na madrugada deste sábado, 2, usou o seu perfil no Instagram neste domingo, 3, para agradecer as mensagens de apoio e dizer que ficou "em choque" quando recebeu a notícia. "Tem muita gente te esperando nesse mundo meu filho", escreveu Sandra Brito na legenda da publicação



"Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas. Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente", afirmou ao relembrar o acidente que ela e o marido Josef Brito sofreram em julho deste ano.