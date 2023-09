Kayky Brito passa por cirurgia para fixação de fraturas, diz boletim

Kayky Brito realizou dois procedimentos nesta segunda-feira (4), informa o boletim médico divulgado pelo hospital Copa D’Or. Segundo a nota, assinada pelos médicos Edno Wallace, Ney Pecegueiro e Marcelo London, foi realizada a “fixação de fratura da pelve e do membro superior direito”. Ambas tiveram sucesso.



Kayky está na UTI do hospital desde a madrugada de sábado (2), quando sofreu atropelamento.



O estado de saúde do ator ainda inspira cuidados.