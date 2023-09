Vídeo mostra reação de Bruno De Luca ao ver Kayky Brito sendo atropelado

Bruno De Luca presencia acidente de Kayky Brito. Crédito: Redes sociais

O atropelamento do ator Kayky Brito, no último sábado (2), aconteceu em um momento de diversão do artista, que estava com amigos em um quiosque próximo e foi atravessar a rua para buscar algo no carro. Vídeo divulgado pelo Fantástico, da TV Globo, mostra o momento em que o apresentador Bruno De Luca, que estava no grupo de amigos, vê Kayky ser atropelado.

As cenas foram registradas pelas câmeras de segurança e divulgada neste domingo (3). Nas imagens, é possível ver Bruno colocando as mãos na cabeça, ficando em choque com a cena que presenciou em tempo real.

No Instagram, o ator e apresentador se pronunciou nos stories falando sobre a situação, e pediu oração para que Kayky saia do hospital em breve com saúde.

"Estou muito triste e abalado com o que aconteceu. Apreensivo, mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração para o Kayky, para ele sair dessa o mais rápido possível", disse.

De acordo com o site Notícias da TV, o motorista por aplicativo Diones da Silva informou à polícia que tentou desviar do pedestre, mas não obteve sucesso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Kayky passando correndo em frente ao veículo, sendo atingido em cheio na avenida Lúcia Costa.

No hospital, o ator e irmão de Sthefany Brito foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. Atualmente, o artista se encontra no Hospital Copa D'Or.

Ele permanece sedado e precisando de ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde carioca.