Kayky Brito está sedado e sob ventilação mecânica, diz novo boletim

O ator Kayky Brito está sedado e mantido em ventilação mecânica, conforme o último boletim médico. Na noite deste sábado (2), o Hospital Copa D'Or emitiu a primeira atualização do artista, que sofreu um acidente na madrugada, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. "O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D'Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI", diz a nota.

Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ter sido atropelado em frente a um quiosque, sendo diagnosticado com traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.

Mais tarde, o ator foi submetido a uma série de exames e recebeu os cuidados necessários para sua estabilização. Posteriormente, no final da tarde, Kayky Brito foi transferido para o Hospital Copa D'or, situado em Copacabana, também na Zona Sul do Rio.

A estreia de Kayky Brito como ator foi em 1998, aos nove anos de idade, no espetáculo musical Marcelo Marmelo Martelo, como o personagem Caloca. Em 2000, estreou na novela infantil Chiquititas, exibida pelo SBT, interpretando o órfão Fabrício. Em 2002, foi para a Rede Globo, onde desempenhou o papel do protagonista Zeca na novela adolescente O Beijo do Vampiro. Um ano depois, participou da novela Chocolate com Pimenta, onde interpretou a menina Bernadete. No mesmo ano, participou do filme Xuxa Abracadabra e em várias outras novelas na carreira.