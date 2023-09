Bruno de Luca diz que viu atropelamento, mas que não sabia que era Kayky Brito

Vídeo mostra reação de Bruno De Luca ao ver atropelamento. Crédito: Reprodução

O ator Bruno de Luca afirmou, em depoimento à polícia, que viu o atropelamento de Kayky Brito na madrugada de sábado (2) no Rio de Janeiro, mas que não sabia que se tratava do amigo. A declaração foi dada nesta quarta-feira (6) na 16ª DP (Barra da Tijuca), na Zona Oeste do Rio).



Segundo registro depoimento na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro (SSP-RJ), Bruno disse que ouviu "um barulho de impacto, porém não ouviu a frenagem e uma pessoa ser arremessada para alto”.

De Luca disse ainda não saber descrever com clareza de detalhes o que realmente aconteceu, mas que Brito não estava bêbado e que tinha atravessado a rua para pegar um Uber e voltar à casa dos pais, no Recreio dos Bandeirantes.

Em depoimento, o ator disse que entrou em desespero ao ver a cena “uma vez que tem pavor de acidentes” e disse que não foi ao local por “trauma”. Também falou que enviou uma mensagem de texto para o próprio Kayky Brito ao acordar em casa no dia seguinte para comentar do acidente, pois achava que ele também teria presenciado e que alguém tinha morrido. Após não ser respondido por Kayky, Bruno recebeu uma ligação da irmã do ator e, segundo ele, somente neste momento soube que a vítima era o seu amigo.

"Estou traumatizado. Pior coisa que aconteceu na minha vida. Ainda estou muito assustado. O Kayky é meu melhor amigo, a gente estava escrevendo uma peça juntos. Estava ali se divertindo, depois fui pagar a conta e aconteceu o que vocês viram. Agora, ele precisa se recuperar. Agradeço as mensagens que tenho recebido para passar para ele. Espero tomar conta da minha cabeça e seguir em frente. ", disse aos jornalistas após esclarecer pontos com a polícia, em depoimento que durou por volta de 1h40.

?VEJA: Imagens mostram reação de Bruno de Luca ao presenciar acidente de Kayky Brito.



Bruno ainda comentou sobre a reação que teve ao ver o acidente, quando colocou as mãos na cabeça. "Foi a única reação que eu tive, vocês viram. Não aguento mais ver [o video do acidente]. Se vocês puderem parar, eu agradeço muito", completou.

Ângelo Lages, delegado titular da 16ª DP aponta Bruno como a principal testemunha do caso, já que Kayky foi até o carro do amigo minutos antes do atropelamento e parece pegar "algo" na porta do passageiro. O delegado também questionou os motivos que levaram Bruno a abandonar o carro na praia e não prestar socorro a Kayky.

O fato de Bruno só ter ido buscar o carro no dia seguinte também chamou atenção do delegado. Segundo a autoridade policial, o ator deixou o local do acidente de táxi. Bruno aparece nas imagens atordoado, indo de um lado e para outro, colocando as mãos na cabeça, desorientado e não se dirige ao local exato do acidente, onde Kayky permanece no chão.

"Quero entender melhor o que aconteceu. Quem socorreu? Quem chamou o socorro? Pra onde ele foi depois do acidente? Por que abandonou o carro dele no local e foi embora de táxi? O que o Kayky foi buscar no carro, ele é a principal testemunha, precisa nos explicar toda a circunstância do acidente", disse aos jornalistas.