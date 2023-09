Kayky Brito quase foi atropelado por outro carro antes de acidente, mostra câmera de segurança

O ator Kayky Brito, que está hospitalizado após sofrer um atropelamento na madrugada do sábado passado, dia 2, quase foi atingido por outro carro antes do ocorrido. A informação foi confirmada por imagem de vídeo de uma câmera de segurança, divulgado pela TV Globo.



Nas imagens, é possível ver que o ator corria para atravessar a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. No trajeto, um primeiro carro quase o atropelou, mas conseguiu frear a tempo, o que não aconteceu com o segundo.