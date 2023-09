Passageira do carro que atropelou Kayky Brito defende motorista de app

Maria Estela Lima, passageira do carro de aplicativo que atropelou Kayky Brito, defendeu o motorista durante depoimento prestado à polícia. A dentista, que estava com a filha de dez anos no veículo, assegurou que Diones da Silva não corria no momento do atropelamento. "Estava supertranquilo", declarou ela.



"Não estava em excesso de velocidade. Estava em uma velocidade tranquila", afirmou ela à imprensa.

Kayky Brito no último sábado (2) no Rio de Janeiro. Ele teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo.

"Minha filha estava muito nervosa. Eu saí e falei para ela não olhar, porque ela estava chorando. Apareceu um outro Uber para me levar para casa, mas o motorista veio e perguntou como que eu estava. Eu perguntei se ele já tinha chamado socorro. E praticamente foi isso", afirmou a passageira, de acordo com trecho do depoimento obtido pelo 61.

A dentista disse que deu seu número de telefone ao motorista, caso fosse preciso entrar em contato. "Ele foi muito atencioso durante todo o percurso e também depois do atropelamento. Ficou bem abalado e parece ser uma pessoa bem tranquila", finalizou.