Bruno de Luca bloqueia comentários no Instagram após críticas sobre acidente de Kayky Brito

O apresentador Bruno de Luca, 41, bloqueou os comentários de seu perfil no Instagram em meio a críticas por não ter prestado socorro ao ator Kayky Brito, 34, que foi atropelado no dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, no zona oeste do Rio de Janeiro.



Bruno estava com Kayky e outros amigos em um quiosque antes do acidente. Testemunhas relataram à Record que ele teria deixado o local sem prestar auxílio ao ator. Com isso, ele recebeu críticas de internautas nas redes sociais.