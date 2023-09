Motorista que atropelou Kayky se emociona com vaquinha: 'Voltarei a trabalhar'

Motorista comentou acidente com Kayky Brito. Crédito: Redes sociais

O motorista que atropelou o ator Kayky Brito, Diones Coelho da Silva, 41 anos, comemorou o fato de uma vaquinha virtual para ajudá-lo a pagar parcelas do seguro e do carro ter batido a meta. Desde o acidente, que aconteceu na orla do Rio de Janeiro, Diones está sem trabalhar, por conta dos danos ao carro. Ele também chegou a ser suspenso das plataformas de transporte.



A meta da vaquinha era de R$ 30 mil, mas a arrecadação passou dos R$ 165 mil. "Estou muito feliz e grato. Feliz que vou poder consertar o meu carro e feliz que os brasileiros se sensibilizaram com a minha causa. Só de saber que vou conseguir voltar a trabalhar, o que amo fazer, já sou eternamente grato", disse Diones ao site Splash, do Uol.

A 99 já informou que desbloqueou o motorista, que poderá voltar a trabalhar.

Diones tinha contado que dirigir por aplicativo era sua única fonte de renda, que ficou prejudicada após o atropelamento por conta do estado do carro.

O motorista disse estar de "consciência tranquila" com relação ao acidente, mesmo estando abalado. Ele disse que ora pela melhora de Kayky. Cenas do momento do acidente mostram o ator correndo na via antes de ser atingido pelo carro.