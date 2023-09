O que pode acontecer com Bruno De Luca por não dar socorro a Kaiky Brito? Entenda

O apresentador e ator Bruno De Luca prestou depoimento à polícia e tem sido criticado por internautas por não ter ficado para socorrer o amigo dele, Kayky Brito, atropelado no dia 2 de setembro.



No momento do acidente, Bruno estava em um quiosque e, ao ver o carro atropelando a vítima, o ator não prestou socorro, apenas ergueu as mãos à cabeça, e saiu do local.