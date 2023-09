Kayky Brito deixa UTI e já conversa com familiares, diz boletim

O ator Kayky Brito, de 34 anos, saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Copa D'Or, onde está internado desde o dia 2 de setembro, quando foi atropelado no Rio de Janeiro. A informação foi compartilhada pelo hospital nesta sexta-feira (22), que também informou que o artista já está consciente, além de ter feito comunicação com a família.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica", informa o boletim.

No momento do acidente, o amigo do ator, Bruno De Luca, estava no quiosque próximo ao local da batida. O motorista do veículo foi encaminhado para a 16ª DP, e o exame de alcoolemia (para checar a ingestão de álcool), deu negativo.