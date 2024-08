RADICAL

Ken Humano vira frentista e mostra mudança de vida nas redes

"Saio de casa por volta de 3h30, essa está sendo a rotina do ‘Mister Adam’", contou

Felipe Máximo, que ficou conhecido por tentar se parecer com o boneco Ken, da Mattel, desistiu de se espelhar no personagem para viver uma vida mais comum. Natural de Peruíbe, no litoral paulista, o jovem mudou para São Paulo em busca de oportunidades de trabalho. Recentemente, ele começou a trabalhar como frentista em um posto de gasolina.