Kim Kardashian compra robô humanoide da Tesla de mais de R$ 100 mil: 'Meu novo amigo'

O robô 'Optimus' é a nova invenção da empresa de Elon Musk

Anna Luiza Santos

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 21:05

Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (18), Kim Kardashian surpreendeu os fãs ao compartilhar a sua nova aquisição: um robô humanoide da Tesla, empresa do bilionário Elon Musk. Em uma postagem nas redes sociais, a socialite interage com o novo amigo e mostra as funcionalidades da máquina.

Kim apresentou o robô aos seguidores e mostrou algumas interações. “Conheçam meu novo amigo”, escreveu. Entre as brincadeiras, Kim ensinou o robô a acenar, mandar beijos e a formar um coração com as mãos.

Projetado para fazer tarefas domésticas e interagir com humanos, o robô é uma das apostas tecnológicas mais aguardadas da Tesla.

A máquina foi anunciada por Musk em junho deste ano e leva o nome de Optimus. O robô ainda não está disponível para vendas e tem previsão de lançamento para 2025. O preço estimado, quando for comercializado, ficará entre US$ 20 mil e US$ 30 mil, o equivalente a R$ 114 mil e R$ 173 mil, na cotação atual.