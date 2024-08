TV

Kit Harington admite erros no fim de 'Game of Thrones' e confessa: 'Estávamos esgotados'

Kit Harington, ator de Jon Snow em Game of Thrones, revelou concordar com a maior parte do público quando se trata do desfecho da série da HBO. Encerrada em 2019, a produção lançou uma última temporada com menos episódios do que o tradicional, e foi considerada pelos fãs um fim ingrato para uma jornada tão bem concretizada.